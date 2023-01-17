Гребенькова (Малицкая) Нина Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1930
Дата смертиОколо 1975
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1930
Отец: Малицкий Василий Александрович
Мать: Малицкая Евдокия
Бракосочетание
После 1950
Рождение ребёнка
1952
Сын: Гребеньков Александр Валентинович
Отец ребёнка: Гребеньков Валентин Александрович
Рождение ребёнка
1959
Сын: Гребеньков Юрий Валентинович
Отец ребёнка: Гребеньков Валентин Александрович
Рождение ребёнка
До 1960
Сын: Гребеньков Геннадий Валентинович
Отец ребёнка: Гребеньков Валентин Александрович
Рождение ребёнка
До 1964
Сын: Гребеньков Владимир Валентинович
Отец ребёнка: Гребеньков Валентин Александрович
Рождение ребёнка
16.10.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гребеньков Валентин Александрович
Смерть
Около 1975