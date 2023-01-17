Гребенькова (Малицкая) Нина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гребенькова (Малицкая) Нина Васильевна

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Место рождения

Хоргос, Панфиловский район, Жетысуская область

Дата рождения

Около 1930

Дата смерти

Около 1975

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1930

Отец: Малицкий Василий Александрович

Мать: Малицкая Евдокия

Хоргос, Панфиловский район, Жетысуская область
Бракосочетание
После 1950

Муж: Гребеньков Валентин Александрович

Рождение ребёнка
1952

Сын: Гребеньков Александр Валентинович

Отец ребёнка: Гребеньков Валентин Александрович

Жаркент, Панфиловский район, Жетысуская область
Рождение ребёнка
1959

Сын: Гребеньков Юрий Валентинович

Отец ребёнка: Гребеньков Валентин Александрович

Рождение ребёнка
До 1960

Сын: Гребеньков Геннадий Валентинович

Отец ребёнка: Гребеньков Валентин Александрович

Рождение ребёнка
До 1964

Сын: Гребеньков Владимир Валентинович

Отец ребёнка: Гребеньков Валентин Александрович

Рождение ребёнка
16.10.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гребеньков Валентин Александрович

Смерть
Около 1975
Жаркент, Панфиловский район, Жетысуская область
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