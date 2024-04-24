Сафонова Варвара Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Сафонова) Елена Филипповна
Отец ребёнка: Сафонов Филипп Кузьмич
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Сафонов Филипп Кузьмич
Еремеевская, Медынский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1864
Отец ребёнка: Сафонов Филипп Кузьмич
Смерть
Неизвестно