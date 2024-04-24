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Сафонова Варвара Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сафонов Филипп Кузьмич

Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Сафонова) Елена Филипповна

Отец ребёнка: Сафонов Филипп Кузьмич

Рождение ребёнка
1855

Сын: Сафонов Ефим Филиппович

Отец ребёнка: Сафонов Филипп Кузьмич

Еремеевская, Медынский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1864

Сын: Сафонов Федор Филиппович

Отец ребёнка: Сафонов Филипп Кузьмич

Смерть
Неизвестно

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