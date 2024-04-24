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Сафонов Филипп Кузьмич

Место рождения

Еремеевская, Медынский уезд, Калужская губерния

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Сафонов Кузьма Васильевич

Мать: Сафонова Матрена Семеновна

Еремеевская, Медынский уезд, Калужская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сафонова Варвара Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Сафонова) Елена Филипповна

Мать ребёнка: Сафонова Варвара Федоровна

Рождение ребёнка
1855

Сын: Сафонов Ефим Филиппович

Мать ребёнка: Сафонова Варвара Федоровна

Еремеевская, Медынский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1864

Сын: Сафонов Федор Филиппович

Мать ребёнка: Сафонова Варвара Федоровна

Смерть
Неизвестно

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