Сафонов Филипп Кузьмич
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Сафонова) Елена Филипповна
Мать ребёнка: Сафонова Варвара Федоровна
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Сафонова Варвара Федоровна
Рождение ребёнка
1864
Мать ребёнка: Сафонова Варвара Федоровна
Смерть
Неизвестно