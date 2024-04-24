Сафонов Ефим Филиппович
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смерти1917
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Сафонов Филипп Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сафонова Ирина Семеновна
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.02.1880
Мать ребёнка: Сафонова Ирина Семеновна
Рождение ребёнка
1882
Дочь: (Сафонова) Мелания Ефимовна
Мать ребёнка: Сафонова Ирина Семеновна
Рождение ребёнка
14.03.1887
Дочь: (Сафонова) Дарья Ефимовна
Мать ребёнка: Сафонова Ирина Семеновна
Рождение ребёнка
10.04.1889
Мать ребёнка: Сафонова Ирина Семеновна
Рождение ребёнка
21.02.1892
Мать ребёнка: Сафонова Ирина Семеновна
Рождение ребёнка
16.03.1895
Мать ребёнка: Сафонова Ирина Семеновна
Смерть
1917