Сафонов Ефим Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСафонов Ефим Филиппович

Сафонов Ефим Филиппович

Место рождения

Еремеевская, Медынский уезд, Калужская губерния

Дата рождения

1855

Дата смерти

1917

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Сафонов Филипп Кузьмич

Мать: Сафонова Варвара Федоровна

Еремеевская, Медынский уезд, Калужская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сафонова Ирина Семеновна

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.02.1880

Сын: Сафонов Тимофей Ефимович

Мать ребёнка: Сафонова Ирина Семеновна

Рождение ребёнка
1882

Дочь: (Сафонова) Мелания Ефимовна

Мать ребёнка: Сафонова Ирина Семеновна

Рождение ребёнка
14.03.1887

Дочь: (Сафонова) Дарья Ефимовна

Мать ребёнка: Сафонова Ирина Семеновна

Рождение ребёнка
10.04.1889

Сын: Сафонов Василий Ефимович

Мать ребёнка: Сафонова Ирина Семеновна

Рождение ребёнка
21.02.1892

Сын: Сафонов Иван Ефимович

Мать ребёнка: Сафонова Ирина Семеновна

Еремеевская, Медынский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
16.03.1895

Сын: Сафонов Яков Ефимович

Мать ребёнка: Сафонова Ирина Семеновна

Смерть
1917

Мы используем куки для улучшения работы сайта.