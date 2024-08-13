Титова Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титова Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1793

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Титов Андрей Аверкиевич

Отец ребёнка: Титов Аверкий Епифанович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Титов Стефан Аверкиевич

Отец ребёнка: Титов Аверкий Епифанович

Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Титов Алексей Аверкиевич

Отец ребёнка: Титов Аверкий Епифанович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Титов Никанор Аверкиевич

Отец ребёнка: Титов Аверкий Епифанович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1858

Сын: Титов Иван Аверкиевич

Отец ребёнка: Титов Аверкий Епифанович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

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