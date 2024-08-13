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Титов Аверкий Епифанович

Место рождения

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

1799

Дата смерти

1863

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Титов Епифан Матвеевич

Мать: Титова (Катюкова) Авдотья Николаевна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Титов Андрей Аверкиевич

Мать ребёнка: Титова Екатерина

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Титов Стефан Аверкиевич

Мать ребёнка: Титова Екатерина

Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Титов Алексей Аверкиевич

Мать ребёнка: Титова Екатерина

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Титов Никанор Аверкиевич

Мать ребёнка: Титова Екатерина

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1858

Сын: Титов Иван Аверкиевич

Мать ребёнка: Титова Екатерина

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Смерть
1863
Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

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