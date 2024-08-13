Титов Аверкий Епифанович
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смерти1863
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1818
Мать ребёнка: Титова Екатерина
Рождение ребёнка
Около 1821
Мать ребёнка: Титова Екатерина
Рождение ребёнка
Около 1826
Мать ребёнка: Титова Екатерина
Рождение ребёнка
Около 1829
Мать ребёнка: Титова Екатерина
Рождение ребёнка
1858
Мать ребёнка: Титова Екатерина
Смерть
1863