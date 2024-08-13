Титов Никанор Аверкиевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1829
Дата смерти25.12.1884
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829
Отец: Титов Аверкий Епифанович
Мать: Титова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лаврентьева (Титова) Пелагея Никаноровна
Мать ребёнка: Титова Марфа Николаевна
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.09.1851
Мать ребёнка: Титова Марфа Николаевна
Рождение ребёнка
25.09.1853
Мать ребёнка: Титова Марфа Николаевна
Рождение ребёнка
1858
Мать ребёнка: Титова Марфа Николаевна
Рождение ребёнка
1863
Мать ребёнка: Титова Марфа Николаевна
Рождение ребёнка
Около 28.07.1867
Дочь: Мешкова (Титова) Евдокия Никаноровна
Мать ребёнка: Титова Марфа Николаевна
Смерть
25.12.1884