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Титов Никанор Аверкиевич

Место рождения

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

Около 1829

Дата смерти

25.12.1884

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: Титов Аверкий Епифанович

Мать: Титова Екатерина

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лаврентьева (Титова) Пелагея Никаноровна

Мать ребёнка: Титова Марфа Николаевна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.09.1851

Сын: Титов Федор Никанорович

Мать ребёнка: Титова Марфа Николаевна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
25.09.1853

Сын: Титов Косьма Никанорович

Мать ребёнка: Титова Марфа Николаевна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1858

Сын: Титов Андрей Никанорович

Мать ребёнка: Титова Марфа Николаевна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1863

Сын: Титов Иван Никанорович

Мать ребёнка: Титова Марфа Николаевна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 28.07.1867

Дочь: Мешкова (Титова) Евдокия Никаноровна

Мать ребёнка: Титова Марфа Николаевна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Смерть
25.12.1884

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