Ташланова (Басова) Анна Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1712
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712
Отец: Басов Яков Крест. Д. Зырянской, Коркиной Слободы
Рождение ребёнка
Около 1740
Дочь: Плесовских Марфа Терентьева
Отец ребёнка: Ташланов Терентий Крест. Д. Красноярской Спиридонов
Рождение ребёнка
Около 1743
Рождение ребёнка
Около 1747
Сын: Ташланов Степан Терентьев
Отец ребёнка: Ташланов Терентий Крест. Д. Красноярской Спиридонов
Рождение ребёнка
Около 1756
Дочь: Грудинина Феодосия Тереньтева
Отец ребёнка: Ташланов Терентий Крест. Д. Красноярской Спиридонов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Терентьева
Отец ребёнка: Ташланов Терентий Крест. Д. Красноярской Спиридонов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1795