Ташланова (Басова) Анна Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ташланова (Басова) Анна Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1712

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712

Отец: Басов Яков Крест. Д. Зырянской, Коркиной Слободы

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1740

Дочь: Плесовских Марфа Терентьева

Отец ребёнка: Ташланов Терентий Крест. Д. Красноярской Спиридонов

Рождение ребёнка
Около 1743

Сын: Ташламов Семен Крест Д. Шелегиной, Красноярской Вол. Терентьев

Отец ребёнка: Ташланов Терентий Крест. Д. Красноярской Спиридонов

Рождение ребёнка
Около 1747

Сын: Ташланов Степан Терентьев

Отец ребёнка: Ташланов Терентий Крест. Д. Красноярской Спиридонов

Рождение ребёнка
Около 1756

Дочь: Грудинина Феодосия Тереньтева

Отец ребёнка: Ташланов Терентий Крест. Д. Красноярской Спиридонов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Терентьева

Отец ребёнка: Ташланов Терентий Крест. Д. Красноярской Спиридонов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ташланов Терентий Крест. Д. Красноярской Спиридонов

Смерть
После 1795
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