Плесовских (Ташланова) Марфа Терентьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлесовских (Ташланова) Марфа Терентьева

Плесовских (Ташланова) Марфа Терентьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1712 г.р.

Мать

Около 1712 г.р.

Муж

Около 1749 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740

Отец: Ташланов Терентий Крест. Д. Красноярской Спиридонов

Мать: Ташланова Анна Яковлева

Рождение ребёнка
Около 1770

Дочь: Наталья Герасимова

Отец ребёнка: Плесовских Герасим Крест. Д. Баландиной, Ильинской Вол Евсеев

Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Плесовских Сысой Герасимоа

Отец ребёнка: Плесовских Герасим Крест. Д. Баландиной, Ильинской Вол Евсеев

Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Плесовских Павел Герасимов

Отец ребёнка: Плесовских Герасим Крест. Д. Баландиной, Ильинской Вол Евсеев

Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Плесовских Никита Герасимов

Отец ребёнка: Плесовских Герасим Крест. Д. Баландиной, Ильинской Вол Евсеев

Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Плесовских Андрей Герасимов

Отец ребёнка: Плесовских Герасим Крест. Д. Баландиной, Ильинской Вол Евсеев

Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Устинья Герасимова

Отец ребёнка: Плесовских Герасим Крест. Д. Баландиной, Ильинской Вол Евсеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плесовских Герасим Крест. Д. Баландиной, Ильинской Вол Евсеев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close