Плесовских (Ташланова) Марфа Терентьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1740
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740
Рождение ребёнка
Около 1770
Дочь: Наталья Герасимова
Отец ребёнка: Плесовских Герасим Крест. Д. Баландиной, Ильинской Вол Евсеев
Рождение ребёнка
Около 1773
Рождение ребёнка
Около 1775
Рождение ребёнка
Около 1775
Рождение ребёнка
Около 1779
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Устинья Герасимова
Отец ребёнка: Плесовских Герасим Крест. Д. Баландиной, Ильинской Вол Евсеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно