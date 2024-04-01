Ташланов Терентий Крест. Д. Красноярской Спиридонов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1712
Дата смерти1792
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712
Отец: Ташламов Спиридон Дементьев?
Рождение ребёнка
Около 1740
Дочь: Плесовских Марфа Терентьева
Мать ребёнка: Ташланова Анна Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1743
Рождение ребёнка
Около 1747
Сын: Ташланов Степан Терентьев
Мать ребёнка: Ташланова Анна Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1756
Дочь: Грудинина Феодосия Тереньтева
Мать ребёнка: Ташланова Анна Яковлева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Терентьева
Мать ребёнка: Ташланова Анна Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ташланова Анна Яковлева
Смерть
1792