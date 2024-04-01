Ташланов Терентий Крест. Д. Красноярской Спиридонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ташланов Терентий Крест. Д. Красноярской Спиридонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1712

Дата смерти

1792

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712

Отец: Ташламов Спиридон Дементьев?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1740

Дочь: Плесовских Марфа Терентьева

Мать ребёнка: Ташланова Анна Яковлева

Рождение ребёнка
Около 1743

Сын: Ташламов Семен Крест Д. Шелегиной, Красноярской Вол. Терентьев

Мать ребёнка: Ташланова Анна Яковлева

Рождение ребёнка
Около 1747

Сын: Ташланов Степан Терентьев

Мать ребёнка: Ташланова Анна Яковлева

Рождение ребёнка
Около 1756

Дочь: Грудинина Феодосия Тереньтева

Мать ребёнка: Ташланова Анна Яковлева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Терентьева

Мать ребёнка: Ташланова Анна Яковлева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ташланова Анна Яковлева

Смерть
1792
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