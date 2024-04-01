Ташланов Степан Терентьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ташланов Степан Терентьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1747

Отец: Ташланов Терентий Крест. Д. Красноярской Спиридонов

Мать: Ташланова Анна Яковлева

Рождение ребёнка
Около 1768

Сын: Ташланов Иван Степанов

Мать ребёнка: Ташланова Ефросинья Тихонова

Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Ташланов Илья Крестьянин Д. Белой Степанов

Мать ребёнка: Ташланова Ефросинья Тихонова

Рождение ребёнка
Около 1775

Дочь: Домна Степанова

Мать ребёнка: Ташланова Ефросинья Тихонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ташланова Ефросинья Тихонова

Смерть
Неизвестно
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