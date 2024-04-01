Ташланов Степан Терентьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1747
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1747
Рождение ребёнка
Около 1768
Мать ребёнка: Ташланова Ефросинья Тихонова
Рождение ребёнка
Около 1774
Сын: Ташланов Илья Крестьянин Д. Белой Степанов
Мать ребёнка: Ташланова Ефросинья Тихонова
Рождение ребёнка
Около 1775
Дочь: Домна Степанова
Мать ребёнка: Ташланова Ефросинья Тихонова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно