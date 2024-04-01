Ташланова (Белых) Ефросинья Тихонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТашланова (Белых) Ефросинья Тихонова

Ташланова (Белых) Ефросинья Тихонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1749

Отец: Белых Тихон Крест. Д. Кустовой, Красноярской Волости Алексеев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1768

Сын: Ташланов Иван Степанов

Отец ребёнка: Ташланов Степан Терентьев

Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Ташланов Илья Крестьянин Д. Белой Степанов

Отец ребёнка: Ташланов Степан Терентьев

Рождение ребёнка
Около 1775

Дочь: Домна Степанова

Отец ребёнка: Ташланов Степан Терентьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ташланов Степан Терентьев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close