Ташланова (Белых) Ефросинья Тихонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1749
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1749
Отец: Белых Тихон Крест. Д. Кустовой, Красноярской Волости Алексеев
Рождение ребёнка
Около 1768
Отец ребёнка: Ташланов Степан Терентьев
Рождение ребёнка
Около 1774
Сын: Ташланов Илья Крестьянин Д. Белой Степанов
Отец ребёнка: Ташланов Степан Терентьев
Рождение ребёнка
Около 1775
Дочь: Домна Степанова
Отец ребёнка: Ташланов Степан Терентьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно