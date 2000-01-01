Неворотова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неворотова ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Евгения Тимофеевна

Отец ребёнка: Неворотов Тимофей

Рождение ребёнка
1775

Сын: Неворотов Никита Тимофеевич

Отец ребёнка: Неворотов Тимофей

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Лукерья Тимофеевна

Отец ребёнка: Неворотов Тимофей

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Лукерия Никитична

Отец ребёнка: Неворотов Тимофей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неворотов Тимофей

Смерть
Неизвестно
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