Неворотов Тимофей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Евгения Тимофеевна
Мать ребёнка: Неворотова ?
Рождение ребёнка
1775
Сын: Неворотов Никита Тимофеевич
Мать ребёнка: Неворотова ?
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Лукерья Тимофеевна
Мать ребёнка: Неворотова ?
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Лукерия Никитична
Мать ребёнка: Неворотова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Неворотова ?
Смерть
Неизвестно