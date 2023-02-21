Неворотов Никита Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Неворотов Тимофей
Мать: Неворотова ?
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Агрофена Никитична
Мать ребёнка: Неворотова Татьяна Павловна
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Мария Никитична
Мать ребёнка: Неворотова Татьяна Павловна
Рождение ребёнка
1811
Сын: Неворотов Василий Никитич
Мать ребёнка: Неворотова Татьяна Павловна
Рождение ребёнка
1814
Сын: Неворотов Николай Никитич
Мать ребёнка: Неворотова Татьяна Павловна
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: Неворотова Татьяна Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Бызовка, Большереченский муниципальный район, Омская область