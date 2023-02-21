Неворотов Никита Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неворотов Никита Тимофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Неворотов Тимофей

Мать: Неворотова ?

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Агрофена Никитична

Мать ребёнка: Неворотова Татьяна Павловна

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Мария Никитична

Мать ребёнка: Неворотова Татьяна Павловна

Рождение ребёнка
1811

Сын: Неворотов Василий Никитич

Мать ребёнка: Неворотова Татьяна Павловна

Рождение ребёнка
1814

Сын: Неворотов Николай Никитич

Мать ребёнка: Неворотова Татьяна Павловна

Рождение ребёнка
1820

Сын: Неворотов Федор Никитич

Мать ребёнка: Неворотова Татьяна Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неворотова Татьяна Павловна

Смерть
Неизвестно
Бызовка, Большереченский муниципальный район, Омская область
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