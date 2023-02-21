Неворотова Татьяна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНеворотова Татьяна Павловна

Неворотова Татьяна Павловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Агрофена Никитична

Отец ребёнка: Неворотов Никита Тимофеевич

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Мария Никитична

Отец ребёнка: Неворотов Никита Тимофеевич

Рождение ребёнка
1811

Сын: Неворотов Василий Никитич

Отец ребёнка: Неворотов Никита Тимофеевич

Рождение ребёнка
1814

Сын: Неворотов Николай Никитич

Отец ребёнка: Неворотов Никита Тимофеевич

Рождение ребёнка
1820

Сын: Неворотов Федор Никитич

Отец ребёнка: Неворотов Никита Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неворотов Никита Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
Бызовка, Большереченский муниципальный район, Омская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close