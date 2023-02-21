Неворотова Татьяна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Агрофена Никитична
Отец ребёнка: Неворотов Никита Тимофеевич
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Мария Никитична
Отец ребёнка: Неворотов Никита Тимофеевич
Рождение ребёнка
1811
Сын: Неворотов Василий Никитич
Отец ребёнка: Неворотов Никита Тимофеевич
Рождение ребёнка
1814
Сын: Неворотов Николай Никитич
Отец ребёнка: Неворотов Никита Тимофеевич
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Неворотов Никита Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Бызовка, Большереченский муниципальный район, Омская область