(Неворотова) Лукерья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Неворотова) Лукерья Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Неворотов Тимофей

Мать: Неворотова ?

Смерть
Неизвестно
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