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(Неворотова) Лукерья Тимофеевна
(Неворотова) Лукерья Тимофеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1786
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Неворотов Тимофей
Мать
Неворотова ?
Дети
Не указаны
Добавил:
ВП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец:
Неворотов Тимофей
Мать:
Неворотова ?
Смерть
Неизвестно
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