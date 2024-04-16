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Новожилова Анна Елисеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новожилов Михаил Никифорович

Отец ребёнка: Новожилов Никифор Савельевич

Бракосочетание
25.01.1865

Муж: Новожилов Никифор Савельевич

Браславль, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.03.1868

Сын: Новожилов Иван Никифорович

Отец ребёнка: Новожилов Никифор Савельевич

Браславль, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Крещён 25 марта. Восприемники: той же деревни крестьянский сын Алексей Львович и крестьянская девица Пелагея Савельевна.
Рождение ребёнка
21.01.1871

Сын: Новожилова Григорий Никифорович

Отец ребёнка: Новожилов Никифор Савельевич

Браславль, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Крещён 24.01 Восприемники: крестьянин д. Браславль Лука Иванович и Вера Савельевна (Савична?)
Рождение ребёнка
1879

Сын: Новожилов Алексей Никифорович

Отец ребёнка: Новожилов Никифор Савельевич

Браславль, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1879

Сын: Новожилов Андрей Никифорович

Отец ребёнка: Новожилов Никифор Савельевич

Браславль, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1975

Сын: Новожилов Никифор Никифорович

Отец ребёнка: Новожилов Никифор Савельевич

Смерть
Неизвестно

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