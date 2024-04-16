Новожилова Анна Елисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новожилов Михаил Никифорович
Отец ребёнка: Новожилов Никифор Савельевич
Бракосочетание
25.01.1865
Рождение ребёнка
17.03.1868
Сын: Новожилов Иван Никифорович
Отец ребёнка: Новожилов Никифор Савельевич
Крещён 25 марта. Восприемники: той же деревни крестьянский сын Алексей Львович и крестьянская девица Пелагея Савельевна.
Рождение ребёнка
21.01.1871
Сын: Новожилова Григорий Никифорович
Отец ребёнка: Новожилов Никифор Савельевич
Крещён 24.01 Восприемники: крестьянин д. Браславль Лука Иванович и Вера Савельевна (Савична?)
Рождение ребёнка
1879
Сын: Новожилов Алексей Никифорович
Отец ребёнка: Новожилов Никифор Савельевич
Рождение ребёнка
1879
Сын: Новожилов Андрей Никифорович
Отец ребёнка: Новожилов Никифор Савельевич
Рождение ребёнка
1975
Сын: Новожилов Никифор Никифорович
Отец ребёнка: Новожилов Никифор Савельевич
Смерть
Неизвестно