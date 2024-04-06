Новожилов Андрей Никифорович
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смерти1921
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.05.1904
Дочь: Новожилова Клавдия Андреевна
Мать ребёнка: Новожилова (Морошкина) Евгения Никандровна
Рождение ребёнка
16.10.1906
Дочь: Новожилова Капиталина Андреевна
Мать ребёнка: Новожилова (Морошкина) Евгения Никандровна
Рождение ребёнка
29.03.1909
Мать ребёнка: Новожилова (Морошкина) Евгения Никандровна
Рождение ребёнка
06.07.1910
Сын: Новожилов Степан Андреевич
Мать ребёнка: Новожилова (Морошкина) Евгения Никандровна
Рождение ребёнка
20.08.1913
Сын: Новожилов Александр Андреевич
Мать ребёнка: Новожилова (Морошкина) Евгения Никандровна
Рождение ребёнка
25.02.1916
Дочь: Новожилова Мария Андреевна
Мать ребёнка: Новожилова (Морошкина) Евгения Никандровна
Рождение ребёнка
10.03.1920 ст.
Дочь: Новожилова Федосия Андреевна
Мать ребёнка: Новожилова (Морошкина) Евгения Никандровна
Смерть
1921