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Новожилов Андрей Никифорович

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Место рождения

Браславль, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1879

Дата смерти

1921

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Новожилов Никифор Савельевич

Мать: Новожилова Анна Елисеевна

Браславль, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новожилова (Морошкина) Евгения Никандровна

Рождение ребёнка
25.05.1904

Дочь: Новожилова Клавдия Андреевна

Мать ребёнка: Новожилова (Морошкина) Евгения Никандровна

Браславль, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
16.10.1906

Дочь: Новожилова Капиталина Андреевна

Мать ребёнка: Новожилова (Морошкина) Евгения Никандровна

Браславль, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.03.1909

Сын: Новожилов Иван Андреевич

Мать ребёнка: Новожилова (Морошкина) Евгения Никандровна

Браславль, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.07.1910

Сын: Новожилов Степан Андреевич

Мать ребёнка: Новожилова (Морошкина) Евгения Никандровна

Каргаполово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
20.08.1913

Сын: Новожилов Александр Андреевич

Мать ребёнка: Новожилова (Морошкина) Евгения Никандровна

Каргаполово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
25.02.1916

Дочь: Новожилова Мария Андреевна

Мать ребёнка: Новожилова (Морошкина) Евгения Никандровна

Каргаполово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
10.03.1920 ст.

Дочь: Новожилова Федосия Андреевна

Мать ребёнка: Новожилова (Морошкина) Евгения Никандровна

Каргаполово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
1921
Каргаполово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область

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