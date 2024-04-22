Новожилов Иван Никифорович
Место рождения
Дата рождения17.03.1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1868
Крещён 25 марта. Восприемники: той же деревни крестьянский сын Алексей Львович и крестьянская девица Пелагея Савельевна.
Бракосочетание
06.11.1894
Рождение ребёнка
20.12.1895
Сын: Новожилов Степан Иванович
Мать ребёнка: Новожилова Евдокия Степановна
Отец: уволенный в запас солдат. Восприемники: крестьянские дети д. Браславль Никифор Никифорович Новожилов и д. Куньшина Матрона Трофимовна Кучеренкова
Рождение ребёнка
01.02.1898
Мать ребёнка: Новожилова Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
02.01.1901
Дочь: Новожилова Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Новожилова Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
02.01.1901
Дочь: Новожилова Апполинария Ивановна
Мать ребёнка: Новожилова Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
20.04.1903
Дочь: Новожилова Александра Ивановна
Мать ребёнка: Новожилова Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
01.08.1905
Сын: Новожилов Василий Иванович
Мать ребёнка: Новожилова Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
30.01.1907
Дочь: Новожилова Таисия Ивановна
Мать ребёнка: Новожилова Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
30.05.1910
Сын: Новожилов Андрей Иванович
Мать ребёнка: Новожилова Евдокия Степановна
Восприемники: крестьянские дети деревни Браславль, брат новорожденного Пётр Иванович и Татьяна Михайловна Новожилова
Смерть
Неизвестно