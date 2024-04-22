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Новожилов Иван Никифорович

Место рождения

Браславль, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

17.03.1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1868

Отец: Новожилов Никифор Савельевич

Мать: Новожилова Анна Елисеевна

Браславль, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Крещён 25 марта. Восприемники: той же деревни крестьянский сын Алексей Львович и крестьянская девица Пелагея Савельевна.
Бракосочетание
06.11.1894

Жена: Новожилова Евдокия Степановна

Браславль, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.12.1895

Сын: Новожилов Степан Иванович

Мать ребёнка: Новожилова Евдокия Степановна

Браславль, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Отец: уволенный в запас солдат. Восприемники: крестьянские дети д. Браславль Никифор Никифорович Новожилов и д. Куньшина Матрона Трофимовна Кучеренкова
Рождение ребёнка
01.02.1898

Сын: Новожилов Пётр Иванович

Мать ребёнка: Новожилова Евдокия Степановна

Браславль, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.01.1901

Дочь: Новожилова Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Новожилова Евдокия Степановна

Браславль, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.01.1901

Дочь: Новожилова Апполинария Ивановна

Мать ребёнка: Новожилова Евдокия Степановна

Браславль, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.04.1903

Дочь: Новожилова Александра Ивановна

Мать ребёнка: Новожилова Евдокия Степановна

Рождение ребёнка
01.08.1905

Сын: Новожилов Василий Иванович

Мать ребёнка: Новожилова Евдокия Степановна

Рождение ребёнка
30.01.1907

Дочь: Новожилова Таисия Ивановна

Мать ребёнка: Новожилова Евдокия Степановна

Рождение ребёнка
30.05.1910

Сын: Новожилов Андрей Иванович

Мать ребёнка: Новожилова Евдокия Степановна

Браславль, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Восприемники: крестьянские дети деревни Браславль, брат новорожденного Пётр Иванович и Татьяна Михайловна Новожилова
Смерть
Неизвестно
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