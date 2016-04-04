Федоренко (Уколова) Елизавета Алексеевна
Место рождения
Дата рождения23.09.1930
Дата смерти04.04.2016
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1930
Рождение ребёнка
06.06.1953
Дочь: Герасименко Евгения Владимировна
Отец ребёнка: Федоренко Владимир Алексеевич
Россия, Республика Коми, Кожвинский сельсовет, д.Каменка
Рождение ребёнка
07.11.1960
Дочь: Леухина Елена Владимировна
Отец ребёнка: Федоренко Владимир Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.04.2016
Валутино, Смоленский муниципальный район, Смоленская область