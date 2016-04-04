Федоренко (Уколова) Елизавета Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федоренко (Уколова) Елизавета Алексеевна

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Место рождения

Жорновка, Краснинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

23.09.1930

Дата смерти

04.04.2016

Пол

Женский

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1930

Отец: Уколов Алексей Иванович

Мать: Уколова Александра Герасимовна

Жорновка, Краснинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.06.1953

Дочь: Герасименко Евгения Владимировна

Отец ребёнка: Федоренко Владимир Алексеевич

Россия, Республика Коми, Кожвинский сельсовет, д.Каменка
Рождение ребёнка
07.11.1960

Дочь: Леухина Елена Владимировна

Отец ребёнка: Федоренко Владимир Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федоренко Владимир Алексеевич

Смерть
04.04.2016
Валутино, Смоленский муниципальный район, Смоленская область
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