Уколова Александра Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУколова Александра Герасимовна

Уколова Александра Герасимовна

avatar

Место рождения

Жорновка, Краснинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Жорновка, Краснинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.09.1930

Дочь: Федоренко Елизавета Алексеевна

Отец ребёнка: Уколов Алексей Иванович

Жорновка, Краснинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Уколов Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Уколов Алексей Иванович

Жорновка, Краснинский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уколов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Уколова Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Уколов Алексей Иванович

Жорновка, Краснинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Уколов Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Уколов Алексей Иванович

Жорновка, Краснинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шутак Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: Уколов Алексей Иванович

Жорновка, Краснинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Алексеевна

Отец ребёнка: Уколов Алексей Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close