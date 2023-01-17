Уколова Александра Герасимовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.09.1930
Дочь: Федоренко Елизавета Алексеевна
Отец ребёнка: Уколов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Уколов Алексей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Уколова Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Уколов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Уколов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шутак Валентина Алексеевна
Отец ребёнка: Уколов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Алексеевна
Отец ребёнка: Уколов Алексей Иванович
Смерть
Неизвестно