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Уколов Алексей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.09.1930

Дочь: Федоренко Елизавета Алексеевна

Мать ребёнка: Уколова Александра Герасимовна

Жорновка, Краснинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Уколов Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Уколова Александра Герасимовна

Жорновка, Краснинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Алексеевна

Мать ребёнка: Уколова Александра Герасимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Уколова Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Уколова Александра Герасимовна

Жорновка, Краснинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Уколов Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Уколова Александра Герасимовна

Жорновка, Краснинский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уколова Александра Герасимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шутак Валентина Алексеевна

Мать ребёнка: Уколова Александра Герасимовна

Жорновка, Краснинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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