Уколов Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.09.1930
Дочь: Федоренко Елизавета Алексеевна
Мать ребёнка: Уколова Александра Герасимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Уколова Александра Герасимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Алексеевна
Мать ребёнка: Уколова Александра Герасимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Уколова Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Уколова Александра Герасимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Уколова Александра Герасимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шутак Валентина Алексеевна
Мать ребёнка: Уколова Александра Герасимовна
Смерть
Неизвестно