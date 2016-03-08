Федоренко Владимир Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федоренко Владимир Алексеевич

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Место рождения

Скадовск

Дата рождения

31.10.1926

Дата смерти

08.03.2016

Пол

Мужской

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1926

Отец: Федоренко Алексей Афанасьевич

Мать: Федоренко Мария Николаевна

Рождение ребёнка
06.06.1953

Дочь: Герасименко Евгения Владимировна

Мать ребёнка: Федоренко Елизавета Алексеевна

Россия, Республика Коми, Кожвинский сельсовет, д.Каменка
Рождение ребёнка
07.11.1960

Дочь: Леухина Елена Владимировна

Мать ребёнка: Федоренко Елизавета Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федоренко Елизавета Алексеевна

Смерть
08.03.2016
Валутино, Смоленский муниципальный район, Смоленская область
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