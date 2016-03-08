Федоренко Владимир Алексеевич
Место рождения
Дата рождения31.10.1926
Дата смерти08.03.2016
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1926
Рождение ребёнка
06.06.1953
Дочь: Герасименко Евгения Владимировна
Мать ребёнка: Федоренко Елизавета Алексеевна
Россия, Республика Коми, Кожвинский сельсовет, д.Каменка
Рождение ребёнка
07.11.1960
Дочь: Леухина Елена Владимировна
Мать ребёнка: Федоренко Елизавета Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.03.2016
Валутино, Смоленский муниципальный район, Смоленская область