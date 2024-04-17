Полоротова Марфа Ивановна Иоанновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1816
В ИВ 1849 года Батаканской Богородице-Казанской церкви - 33 года. ГАЗК ф. 282, оп. 1, д. 1053, № 87 В ИВ 1865 года Батаканской Богородице-Казанской церкви - 49 лет. ГАЗК ф. 282, оп. 1, д. 2096, л. 351... Показать все
Бракосочетание
До ?.01.1839
Рождение ребёнка
Около 1839
Сын: Полоротов Василий Семенович
Отец ребёнка: Полоротов Семен Захарович
В ИВ 1849 года Батаканской Богородице-Казанской церкви - 10 лет. ГАЗК ф. 282, оп. 1, д. 1053, № 87 В ИВ 1865 года Батаканской Богородице-Казанской церкви - 26 лет. ГАЗК ф. 282, оп. 1, д. 2096, л. 351 ... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Полоротова Феодосия Семеновна
Отец ребёнка: Полоротов Семен Захарович
В ИВ 1849 года Батаканской Богородице-Казанской церкви - 7 лет. ГАЗК ф. 282, оп. 1, д. 1053, № 87
Рождение ребёнка
Около 1844
Сын: Полоротов Никифор Семенович
Отец ребёнка: Полоротов Семен Захарович
В ИВ 1849 года Батаканской Богородице-Казанской церкви - 5 лет. ГАЗК ф. 282, оп. 1, д. 1053, № 87 В ИВ 1865 года Батаканской Богородице-Казанской церкви - 21 год. ГАЗК ф. 282, оп. 1, д. 2096, л. 351 о... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Полоротова Анна Семеновна
Отец ребёнка: Полоротов Семен Захарович
В ИВ 1849 года Батаканской Богородице-Казанской церкви - 2 года. ГАЗК ф. 282, оп. 1, д. 1053, № 87 В ИВ 1865 года Батаканской Богородице-Казанской церкви - 18 лет. ГАЗК ф. 282, оп. 1, д. 2096, л. 351 ... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Полоротова Агрипина Семеновна
Отец ребёнка: Полоротов Семен Захарович
В ИВ 1865 года Батаканской Богородице-Казанской церкви - 15 лет. ГАЗК ф. 282, оп. 1, д. 2096, л. 351 об. (81/294)
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Полоротова Наталья Семеновна
Отец ребёнка: Полоротов Семен Захарович
В ИВ 1865 года Батаканской Богородице-Казанской церкви - 10 лет. ГАЗК ф. 282, оп. 1, д. 2096, л. 351 об. (81/296)
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Полоротова Пелагея Семеновна
Отец ребёнка: Полоротов Семен Захарович
В ИВ 1865 года Батаканской Богородице-Казанской церкви - 10 лет. ГАЗК ф. 282, оп. 1, д. 2096, л. 351 об. (81/295)
Рождение ребёнка
Около 1858
Дочь: Полоротова Евфимия Семеновна
Отец ребёнка: Полоротов Семен Захарович
В ИВ 1865 года Батаканской Богородице-Казанской церкви - 7 лет. ГАЗК ф. 282, оп. 1, д. 2096, л. 351 об. (81/297)
Рождение ребёнка
Около 1862
Сын: Полоротов Константин Семенович
Отец ребёнка: Полоротов Семен Захарович
В ИВ 1865 года Батаканской Богородице-Казанской церкви - 3 года. ГАЗК ф. 282, оп. 1, д. 2096, л. 351 об. (81/282)
Рождение ребёнка
01.11.1864 ст.
Дочь: Полоротова Варвара Семеновна
Отец ребёнка: Полоротов Семен Захарович
Родители: казак Актагучинской деревни Симеон Захариевич Полоротов и его зж Марфа Иоанновна, оба православные. 27.11 крещение. Восприемники: той же деревни Никифор Симеонович Полоротов и жена казака Ба... Показать все
Смерть
Неизвестно