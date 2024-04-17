Полоротова Марфа Ивановна Иоанновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полоротова Марфа Ивановна Иоанновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816

Отец: не указан

Мать: не указана

В ИВ 1849 года Батаканской Богородице-Казанской церкви - 33 года. ГАЗК ф. 282, оп. 1, д. 1053, № 87 В ИВ 1865 года Батаканской Богородице-Казанской церкви - 49 лет. ГАЗК ф. 282, оп. 1, д. 2096, л. 351... Показать все
Бракосочетание
До ?.01.1839

Муж: Полоротов Семен Захарович

Актагучинская, Нерчинский округ, Забайкальская область
Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Полоротов Василий Семенович

Отец ребёнка: Полоротов Семен Захарович

Актагучинская, Нерчинский округ, Забайкальская область
В ИВ 1849 года Батаканской Богородице-Казанской церкви - 10 лет. ГАЗК ф. 282, оп. 1, д. 1053, № 87 В ИВ 1865 года Батаканской Богородице-Казанской церкви - 26 лет. ГАЗК ф. 282, оп. 1, д. 2096, л. 351 ... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Полоротова Феодосия Семеновна

Отец ребёнка: Полоротов Семен Захарович

Актагучинская, Нерчинский округ, Забайкальская область
В ИВ 1849 года Батаканской Богородице-Казанской церкви - 7 лет. ГАЗК ф. 282, оп. 1, д. 1053, № 87
Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Полоротов Никифор Семенович

Отец ребёнка: Полоротов Семен Захарович

Актагучинская, Нерчинский округ, Забайкальская область
В ИВ 1849 года Батаканской Богородице-Казанской церкви - 5 лет. ГАЗК ф. 282, оп. 1, д. 1053, № 87 В ИВ 1865 года Батаканской Богородице-Казанской церкви - 21 год. ГАЗК ф. 282, оп. 1, д. 2096, л. 351 о... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Полоротова Анна Семеновна

Отец ребёнка: Полоротов Семен Захарович

Актагучинская, Нерчинский округ, Забайкальская область
В ИВ 1849 года Батаканской Богородице-Казанской церкви - 2 года. ГАЗК ф. 282, оп. 1, д. 1053, № 87 В ИВ 1865 года Батаканской Богородице-Казанской церкви - 18 лет. ГАЗК ф. 282, оп. 1, д. 2096, л. 351 ... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Полоротова Агрипина Семеновна

Отец ребёнка: Полоротов Семен Захарович

Актагучинская, Нерчинский округ, Забайкальская область
В ИВ 1865 года Батаканской Богородице-Казанской церкви - 15 лет. ГАЗК ф. 282, оп. 1, д. 2096, л. 351 об. (81/294)
Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Полоротова Наталья Семеновна

Отец ребёнка: Полоротов Семен Захарович

Актагучинская, Нерчинский округ, Забайкальская область
В ИВ 1865 года Батаканской Богородице-Казанской церкви - 10 лет. ГАЗК ф. 282, оп. 1, д. 2096, л. 351 об. (81/296)
Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Полоротова Пелагея Семеновна

Отец ребёнка: Полоротов Семен Захарович

Актагучинская, Нерчинский округ, Забайкальская область
В ИВ 1865 года Батаканской Богородице-Казанской церкви - 10 лет. ГАЗК ф. 282, оп. 1, д. 2096, л. 351 об. (81/295)
Рождение ребёнка
Около 1858

Дочь: Полоротова Евфимия Семеновна

Отец ребёнка: Полоротов Семен Захарович

Актагучинская, Нерчинский округ, Забайкальская область
В ИВ 1865 года Батаканской Богородице-Казанской церкви - 7 лет. ГАЗК ф. 282, оп. 1, д. 2096, л. 351 об. (81/297)
Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Полоротов Константин Семенович

Отец ребёнка: Полоротов Семен Захарович

Актагучинская, Нерчинский округ, Забайкальская область
В ИВ 1865 года Батаканской Богородице-Казанской церкви - 3 года. ГАЗК ф. 282, оп. 1, д. 2096, л. 351 об. (81/282)
Рождение ребёнка
01.11.1864 ст.

Дочь: Полоротова Варвара Семеновна

Отец ребёнка: Полоротов Семен Захарович

Актагучинская, Нерчинский округ, Забайкальская область
Родители: казак Актагучинской деревни Симеон Захариевич Полоротов и его зж Марфа Иоанновна, оба православные. 27.11 крещение. Восприемники: той же деревни Никифор Симеонович Полоротов и жена казака Ба... Показать все
Смерть
Неизвестно
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