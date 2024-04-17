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Полоротова Анна Семеновна

Место рождения

Актагучинская, Нерчинский округ, Забайкальская область

Дата рождения

Около 1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1815 г.р.

Мать

Около 1816 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: Полоротов Семен Захарович

Мать: Полоротова Марфа Ивановна Иоанновна

Актагучинская, Нерчинский округ, Забайкальская область
В ИВ 1849 года Батаканской Богородице-Казанской церкви - 2 года. ГАЗК ф. 282, оп. 1, д. 1053, № 87 В ИВ 1865 года Батаканской Богородице-Казанской церкви - 18 лет. ГАЗК ф. 282, оп. 1, д. 2096, л. 351 ... Показать все
Восприемник
11.03.1866 ст.
Актагучинская, Нерчинский округ, Забайкальская область
У Софрония, сына Василия Семеновича Полоротова (брат). ГАЗК ф. 282, оп. 1, д. 2139, л. 692
Смерть
Неизвестно
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