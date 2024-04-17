Полоротова Анна Семеновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1847
В ИВ 1849 года Батаканской Богородице-Казанской церкви - 2 года. ГАЗК ф. 282, оп. 1, д. 1053, № 87 В ИВ 1865 года Батаканской Богородице-Казанской церкви - 18 лет. ГАЗК ф. 282, оп. 1, д. 2096, л. 351 ... Показать все
Восприемник
11.03.1866 ст.
У Софрония, сына Василия Семеновича Полоротова (брат). ГАЗК ф. 282, оп. 1, д. 2139, л. 692
Смерть
Неизвестно