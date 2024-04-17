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Полоротов Василий Семенович

Место рождения

Актагучинская, Нерчинский округ, Забайкальская область

Дата рождения

Около 1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839

Отец: Полоротов Семен Захарович

Мать: Полоротова Марфа Ивановна Иоанновна

Актагучинская, Нерчинский округ, Забайкальская область
В ИВ 1849 года Батаканской Богородице-Казанской церкви - 10 лет. ГАЗК ф. 282, оп. 1, д. 1053, № 87 В ИВ 1865 года Батаканской Богородице-Казанской церкви - 26 лет. ГАЗК ф. 282, оп. 1, д. 2096, л. 351 ... Показать все
Бракосочетание
До ?.12.1865

Жена: Полоротова Параскева Васильевна

Актагучинская, Нерчинский округ, Забайкальская область
Рождение ребёнка
28.02.1866 ст.

Сын: Полоротов Сафроний Васильевич

Мать ребёнка: Полоротова Параскева Васильевна

Актагучинская, Нерчинский округ, Забайкальская область
В МК Батаканской Богородской церкви, запись № 8. 29 февраля! Родители: казак Актагучинской деревни Василий Семеонович Полоротов и его зж Параскева Васильевна, оба православные. 11.03 крещение. Восприе... Показать все
Смерть
Неизвестно
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