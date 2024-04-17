Полоротова Параскева Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полоротова Параскева Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1839 г.р.

Дети

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836

Отец: не указан

Мать: не указана

В ИВ 1865 года Батаканской Богородице-Казанской церкви - 29 лет. ГАЗК ф. 282, оп. 1, д. 2096, л. 351 об. (81/299)
Бракосочетание
До ?.12.1865

Муж: Полоротов Василий Семенович

Актагучинская, Нерчинский округ, Забайкальская область
Рождение ребёнка
28.02.1866 ст.

Сын: Полоротов Сафроний Васильевич

Отец ребёнка: Полоротов Василий Семенович

Актагучинская, Нерчинский округ, Забайкальская область
В МК Батаканской Богородской церкви, запись № 8. 29 февраля! Родители: казак Актагучинской деревни Василий Семеонович Полоротов и его зж Параскева Васильевна, оба православные. 11.03 крещение. Восприе... Показать все
Смерть
Неизвестно
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