Полоротова Параскева Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1836
В ИВ 1865 года Батаканской Богородице-Казанской церкви - 29 лет. ГАЗК ф. 282, оп. 1, д. 2096, л. 351 об. (81/299)
Бракосочетание
До ?.12.1865
Рождение ребёнка
28.02.1866 ст.
Сын: Полоротов Сафроний Васильевич
Отец ребёнка: Полоротов Василий Семенович
В МК Батаканской Богородской церкви, запись № 8. 29 февраля! Родители: казак Актагучинской деревни Василий Семеонович Полоротов и его зж Параскева Васильевна, оба православные. 11.03 крещение. Восприе... Показать все
Смерть
Неизвестно