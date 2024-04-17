Полоротов Никифор Семенович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1844
В ИВ 1849 года Батаканской Богородице-Казанской церкви - 5 лет. ГАЗК ф. 282, оп. 1, д. 1053, № 87 В ИВ 1865 года Батаканской Богородице-Казанской церкви - 21 год. ГАЗК ф. 282, оп. 1, д. 2096, л. 351 о... Показать все
Восприемник
27.11.1864 ст.
У Варвары, дочери Симеона Захариевича Полоротова (у сестры). ГАЗК ф. 282, оп. 1, д. 2068, л. 492
Смерть
Неизвестно