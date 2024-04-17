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Полоротов Никифор Семенович

Место рождения

Актагучинская, Нерчинский округ, Забайкальская область

Дата рождения

Около 1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1815 г.р.

Мать

Около 1816 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: Полоротов Семен Захарович

Мать: Полоротова Марфа Ивановна Иоанновна

Актагучинская, Нерчинский округ, Забайкальская область
В ИВ 1849 года Батаканской Богородице-Казанской церкви - 5 лет. ГАЗК ф. 282, оп. 1, д. 1053, № 87 В ИВ 1865 года Батаканской Богородице-Казанской церкви - 21 год. ГАЗК ф. 282, оп. 1, д. 2096, л. 351 о... Показать все
Восприемник
27.11.1864 ст.
Актагучинская, Нерчинский округ, Забайкальская область
У Варвары, дочери Симеона Захариевича Полоротова (у сестры). ГАЗК ф. 282, оп. 1, д. 2068, л. 492
Смерть
Неизвестно
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