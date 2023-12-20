Ильинская (Гусева) Агния Лукинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильинская (Гусева) Агния Лукинична

Место рождения

Коровничье, Вологодский район, Северный край

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Коровничье, Вологодский район, Северный край
Из крестьян села Прилуки.
Бракосочетание
1907

Муж: Ильинский Дмитрий Дмитриевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.12.1908 ст.

Дочь: Ильинская Нина Дмитриевна

Отец ребёнка: Ильинский Дмитрий Дмитриевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.05.1910 ст.

Сын: Ильинский Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Ильинский Дмитрий Дмитриевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1912

Сын: Ильинский Сергей Дмитриевич

Отец ребёнка: Ильинский Дмитрий Дмитриевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
1936
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Батюшкова, 4, кв.1. Страдает пороком сердца и тяжелой физической работы несть не может. Живет на иждивении своих сыновей (рабочих). Восстановлена в избирательных правах. (Личное дело Ильинской Агнии Л... Показать все
Смерть
Неизвестно

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