Ильинская (Гусева) Агния Лукинична
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Из крестьян села Прилуки.
Бракосочетание
1907
Рождение ребёнка
13.12.1908 ст.
Дочь: Ильинская Нина Дмитриевна
Отец ребёнка: Ильинский Дмитрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
08.05.1910 ст.
Сын: Ильинский Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Ильинский Дмитрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1912
Сын: Ильинский Сергей Дмитриевич
Отец ребёнка: Ильинский Дмитрий Дмитриевич
Место жительства
1936
Батюшкова, 4, кв.1. Страдает пороком сердца и тяжелой физической работы несть не может. Живет на иждивении своих сыновей (рабочих). Восстановлена в избирательных правах. (Личное дело Ильинской Агнии Л... Показать все
Смерть
Неизвестно