Перлов Василий Ефимович
Место рождения
Дата рождения29.03.1912
Дата смертиОколо 1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.12.1936
Сын: Перлов Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Зинкевич Леокадия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Зинкевич Леокадия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Зинкевич Леокадия Ивановна
Смерть
Около 1980