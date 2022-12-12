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Перлов Василий Ефимович

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Место рождения

Климовичи, Сенненский район, Витебская область

Дата рождения

29.03.1912

Дата смерти

Около 1980

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Климовичи, Сенненский район, Витебская область
Рождение ребёнка
23.12.1936

Сын: Перлов Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Зинкевич Леокадия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перлов Эрик Васильевич

Мать ребёнка: Зинкевич Леокадия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зинкевич Леокадия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перлов Павел Васильевич

Мать ребёнка: Зинкевич Леокадия Ивановна

Смерть
Около 1980
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