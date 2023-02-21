Перлов Павел Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.11.1966
Дочь: Перлова Татьяна Павловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
22.04.1972
Дочь: Перлова Элла Павловна
Мать ребёнка: Бородич Светлана
Кобрин, Кобринский район, Брестская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бородич Светлана
Смерть
Неизвестно