Перлов Павел Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перлов Павел Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Перлов Василий Ефимович

Мать: Зинкевич Леокадия Ивановна

Рождение ребёнка
17.11.1966

Дочь: Перлова Татьяна Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
22.04.1972

Дочь: Перлова Элла Павловна

Мать ребёнка: Бородич Светлана

Кобрин, Кобринский район, Брестская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бородич Светлана

Смерть
Неизвестно
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