Зинкевич Леокадия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.12.1936
Сын: Перлов Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Перлов Василий Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Перлов Василий Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Перлов Василий Ефимович
Смерть
Около 1992