Зинкевич Леокадия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зинкевич Леокадия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1992

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.12.1936

Сын: Перлов Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Перлов Василий Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перлов Василий Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перлов Эрик Васильевич

Отец ребёнка: Перлов Василий Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перлов Павел Васильевич

Отец ребёнка: Перлов Василий Ефимович

Смерть
Около 1992
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