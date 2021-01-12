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Перлов Владимир Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.12.1936

Дата смерти

12.01.2021

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1936

Отец: Перлов Василий Ефимович

Мать: Зинкевич Леокадия Ивановна

Рождение ребёнка
02.04.1970

Дочь: Перлова Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Перлова Валентина Павловна

Рождение ребёнка
06.02.1973

Дочь: Леонтьева Алла Владимировна

Мать ребёнка: Перлова Валентина Павловна

Рождение ребёнка
06.02.1973

Дочь: Леонтьева Алла Владимировна

Мать ребёнка: Перлова Валентина Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перлова Валентина Павловна

Смерть
12.01.2021
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