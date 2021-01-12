Перлов Владимир Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.12.1936
Дата смерти12.01.2021
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1936
Рождение ребёнка
02.04.1970
Дочь: Перлова Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Перлова Валентина Павловна
Рождение ребёнка
06.02.1973
Дочь: Леонтьева Алла Владимировна
Мать ребёнка: Перлова Валентина Павловна
Рождение ребёнка
06.02.1973
Дочь: Леонтьева Алла Владимировна
Мать ребёнка: Перлова Валентина Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.01.2021