Леонтьева (Перлова) Алла Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.02.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1973
Рождение ребёнка
28.03.1993
Дочь: Гребенюк Дарья Вячеславовна
Отец ребёнка: Горбунов Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
02.01.2005
Дочь: Леонтьева Варвара Вячеславовна
Отец ребёнка: Леонтьев Вячеслав Петрович
Рождение ребёнка
31.03.2007
Дочь: Леонтьева Ярослава Вячеславовна
Отец ребёнка: Леонтьев Вячеслав Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно