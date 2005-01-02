Леонтьева (Перлова) Алла Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонтьева (Перлова) Алла Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.02.1973

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1973

Отец: Перлов Владимир Васильевич

Мать: Перлова Валентина Павловна

Рождение ребёнка
28.03.1993

Дочь: Гребенюк Дарья Вячеславовна

Отец ребёнка: Горбунов Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
02.01.2005

Дочь: Леонтьева Варвара Вячеславовна

Отец ребёнка: Леонтьев Вячеслав Петрович

Рождение ребёнка
31.03.2007

Дочь: Леонтьева Ярослава Вячеславовна

Отец ребёнка: Леонтьев Вячеслав Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбунов Сергей Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леонтьев Вячеслав Петрович

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