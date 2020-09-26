Алифанов Николай Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.12.1949
Дата смерти26.09.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1949
Рождение ребёнка
15.09.1971
Дочь: Пильщикова Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Алифанова Надежда Петровна
Рождение ребёнка
22.12.1979
Дочь: Алифанова Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Алифанова Надежда Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.09.2020