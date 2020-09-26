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Алифанов Николай Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.12.1949

Дата смерти

26.09.2020

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1949

Отец: Алифанов Виктор Павлович

Мать: Алифанова Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
15.09.1971

Дочь: Пильщикова Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Алифанова Надежда Петровна

Рождение ребёнка
22.12.1979

Дочь: Алифанова Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Алифанова Надежда Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алифанова Надежда Петровна

Смерть
26.09.2020
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