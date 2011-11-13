Алифанова (Лопухова) Анна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1928
Дата смерти13.11.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1928
Отец: Лопухов Дмитрий
Мать: Лопухова Наталья
Рождение ребёнка
20.12.1949
Сын: Алифанов Николай Викторович
Отец ребёнка: Алифанов Виктор Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Турко Валентина Викторовна
Отец ребёнка: Алифанов Виктор Павлович
Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
13.11.2011