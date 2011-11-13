Алифанова (Лопухова) Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алифанова (Лопухова) Анна Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1928

Дата смерти

13.11.2011

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1928

Отец: Лопухов Дмитрий

Мать: Лопухова Наталья

Рождение ребёнка
20.12.1949

Сын: Алифанов Николай Викторович

Отец ребёнка: Алифанов Виктор Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алифанов Виктор Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Турко Валентина Викторовна

Отец ребёнка: Алифанов Виктор Павлович

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
13.11.2011
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