Алифанов Виктор Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.12.1927
Дата смерти23.09.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1927
Отец: Алифанов Павел
Мать: Алифанова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
20.12.1949
Сын: Алифанов Николай Викторович
Мать ребёнка: Алифанова Анна Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Турко Валентина Викторовна
Мать ребёнка: Алифанова Анна Дмитриевна
Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
23.09.1977