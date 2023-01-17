Алифанов Виктор Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алифанов Виктор Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.12.1927

Дата смерти

23.09.1977

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1927

Отец: Алифанов Павел

Мать: Алифанова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
20.12.1949

Сын: Алифанов Николай Викторович

Мать ребёнка: Алифанова Анна Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алифанова Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Турко Валентина Викторовна

Мать ребёнка: Алифанова Анна Дмитриевна

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
23.09.1977
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