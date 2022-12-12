Алифанова Татьяна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.12.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1979
Рождение ребёнка
10.11.2000
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Садыков Роберт Галиевич
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Рождение ребёнка
06.11.2003
Дочь: Садыкова Анна Робертовна
Отец ребёнка: Садыков Роберт Галиевич
Рождение ребёнка
14.11.2012
Сын: Садыков Аркадий Робертович
Отец ребёнка: Садыков Роберт Галиевич
Бракосочетание
Неизвестно