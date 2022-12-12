Алифанова Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алифанова Татьяна Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.12.1979

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1979

Отец: Алифанов Николай Викторович

Мать: Алифанова Надежда Петровна

Рождение ребёнка
10.11.2000

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Садыков Роберт Галиевич

Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Рождение ребёнка
06.11.2003

Дочь: Садыкова Анна Робертовна

Отец ребёнка: Садыков Роберт Галиевич

Рождение ребёнка
14.11.2012

Сын: Садыков Аркадий Робертович

Отец ребёнка: Садыков Роберт Галиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Садыков Роберт Галиевич

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