Василий Косьмин
Место рожденияд.Тимошаты
Дата рожденияОколо 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813
Отец: Косьма Терентиев
Мать: ?
д.Тимошаты
Бракосочетание
09.01.1837
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
27.02.1842
Дочь: Евдокия Васильева
Мать ребёнка: Анисия (Домника) Харитонова
д.Тимошаты
Рождение ребёнка
30.12.1843
Сын: Василий Васильев
Мать ребёнка: Анисия (Домника) Харитонова
д.Тимошаты
Рождение ребёнка
12.02.1845
Дочь: Федора Васильева
Мать ребёнка: Анисия (Домника) Харитонова
д.Тимошаты
Рождение ребёнка
1847
Сын: Семён Васильев
Мать ребёнка: Анисия (Домника) Харитонова
Рождение ребёнка
04.06.1849
Сын: Дорофей Васильев
Мать ребёнка: Анисия (Домника) Харитонова
д.Тимошаты
Рождение ребёнка
?.04.1854
Дочь: Мария Васильева
Мать ребёнка: Анисия (Домника) Харитонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Григорьева
Смерть
Неизвестно