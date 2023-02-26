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Василий Косьмин

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Место рождения

д.Тимошаты

Дата рождения

Около 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813

Отец: Косьма Терентиев

Мать: ?

д.Тимошаты
Бракосочетание
09.01.1837

Жена: Анисия (Домника) Харитонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
27.02.1842

Дочь: Евдокия Васильева

Мать ребёнка: Анисия (Домника) Харитонова

д.Тимошаты
Рождение ребёнка
30.12.1843

Сын: Василий Васильев

Мать ребёнка: Анисия (Домника) Харитонова

д.Тимошаты
Рождение ребёнка
12.02.1845

Дочь: Федора Васильева

Мать ребёнка: Анисия (Домника) Харитонова

д.Тимошаты
Рождение ребёнка
1847

Сын: Семён Васильев

Мать ребёнка: Анисия (Домника) Харитонова

Рождение ребёнка
04.06.1849

Сын: Дорофей Васильев

Мать ребёнка: Анисия (Домника) Харитонова

д.Тимошаты
Рождение ребёнка
?.04.1854

Дочь: Мария Васильева

Мать ребёнка: Анисия (Домника) Харитонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Григорьева

Смерть
Неизвестно
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