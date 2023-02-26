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Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
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Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Василий Косьмин

Отец ребёнка: Косьма Терентиев

д.Тимошаты
Рождение ребёнка
1829

Сын: Тихон Косьмин

Отец ребёнка: Косьма Терентиев

д.Тимошаты
Рождение ребёнка
04.03.1832

Сын: Конон Косьмин

Отец ребёнка: Косьма Терентиев

д.Тимошаты
Рождение ребёнка
1834

Сын: Кирей Косьмин

Отец ребёнка: Косьма Терентиев

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