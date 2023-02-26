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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1813
Сын: Василий Косьмин
Отец ребёнка: Косьма Терентиев
д.Тимошаты
Рождение ребёнка
1829
Сын: Тихон Косьмин
Отец ребёнка: Косьма Терентиев
д.Тимошаты
Рождение ребёнка
04.03.1832
Сын: Конон Косьмин
Отец ребёнка: Косьма Терентиев
д.Тимошаты
Рождение ребёнка
1834
Сын: Кирей Косьмин
Отец ребёнка: Косьма Терентиев