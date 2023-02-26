Тихон Косьмин
Место рожденияд.Тимошаты
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Косьма Терентиев
Мать: ?
д.Тимошаты
Бракосочетание
02.07.1847
Жена: Анна Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
10.06.1852
Сын: Пётр Тихонов
Мать ребёнка: Анна Иванова
д.Тимошаты
Смерть
Неизвестно