Тихон Косьмин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТихон Косьмин

Тихон Косьмин

avatar

Место рождения

д.Тимошаты

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1763 г.р.

Мать

Жена

1828 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Косьма Терентиев

Мать: ?

д.Тимошаты
Бракосочетание
02.07.1847

Жена: Анна Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
10.06.1852

Сын: Пётр Тихонов

Мать ребёнка: Анна Иванова

д.Тимошаты
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close