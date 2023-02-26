Анисия (Домника) Харитонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнисия (Домника) Харитонова

Анисия (Домника) Харитонова

avatar

Место рождения

д.Новики Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1820

Отец: Харитон Фёдоров

Мать: ?

д.Новики Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.01.1837

Муж: Василий Косьмин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
27.02.1842

Дочь: Евдокия Васильева

Отец ребёнка: Василий Косьмин

д.Тимошаты
Рождение ребёнка
30.12.1843

Сын: Василий Васильев

Отец ребёнка: Василий Косьмин

д.Тимошаты
Рождение ребёнка
12.02.1845

Дочь: Федора Васильева

Отец ребёнка: Василий Косьмин

д.Тимошаты
Рождение ребёнка
1847

Сын: Семён Васильев

Отец ребёнка: Василий Косьмин

Рождение ребёнка
04.06.1849

Сын: Дорофей Васильев

Отец ребёнка: Василий Косьмин

д.Тимошаты
Рождение ребёнка
?.04.1854

Дочь: Мария Васильева

Отец ребёнка: Василий Косьмин

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close