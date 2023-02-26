Анисия (Домника) Харитонова
Место рожденияд.Новики Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1820
Отец: Харитон Фёдоров
Мать: ?
д.Новики Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.01.1837
Муж: Василий Косьмин
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
27.02.1842
Дочь: Евдокия Васильева
Отец ребёнка: Василий Косьмин
д.Тимошаты
Рождение ребёнка
30.12.1843
Сын: Василий Васильев
Отец ребёнка: Василий Косьмин
д.Тимошаты
Рождение ребёнка
12.02.1845
Дочь: Федора Васильева
Отец ребёнка: Василий Косьмин
д.Тимошаты
Рождение ребёнка
1847
Сын: Семён Васильев
Отец ребёнка: Василий Косьмин
Рождение ребёнка
04.06.1849
Сын: Дорофей Васильев
Отец ребёнка: Василий Косьмин
д.Тимошаты
Рождение ребёнка
?.04.1854
Дочь: Мария Васильева
Отец ребёнка: Василий Косьмин
Смерть
Неизвестно