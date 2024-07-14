Коробейников Сергей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.03.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1971
Бракосочетание
Неизвестно
Фаленки, Фаленский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
12.03.1993
Дочь: Пенкина Екатерина Сергеевна
Мать ребёнка: Пенкина Лариса Васильевна
Рождение ребёнка
05.12.2004
Дочь: Коробейникова Софья Сергеевна
Мать ребёнка: Коробейникова (Мазеина) Екатерина Григорьевна
Рождение ребёнка
22.06.2007
Дочь: Коробейникова Надежда Сергеевна
Мать ребёнка: Коробейникова (Мазеина) Екатерина Григорьевна
Рождение ребёнка
11.02.2021
Дочь: Коробейникова Кира Сергеевна
Мать ребёнка: Коробейникова (Мазеина) Екатерина Григорьевна