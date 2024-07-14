Коробейников Сергей Александрович 23.03.1971 — найти родственников по фамилии на Familio
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Коробейников Сергей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.1971

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1971

Отец: Коробейников Александр Анатольевич

Мать: Коробейникова (Пушина) Анна Даниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коробейникова (Мазеина) Екатерина Григорьевна

Фаленки, Фаленский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
12.03.1993

Дочь: Пенкина Екатерина Сергеевна

Мать ребёнка: Пенкина Лариса Васильевна

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
05.12.2004

Дочь: Коробейникова Софья Сергеевна

Мать ребёнка: Коробейникова (Мазеина) Екатерина Григорьевна

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
22.06.2007

Дочь: Коробейникова Надежда Сергеевна

Мать ребёнка: Коробейникова (Мазеина) Екатерина Григорьевна

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
11.02.2021

Дочь: Коробейникова Кира Сергеевна

Мать ребёнка: Коробейникова (Мазеина) Екатерина Григорьевна

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика

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