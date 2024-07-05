Коробейникова (Пушина) Анна Даниловна 27.04.1952 — найти родственников по фамилии на Familio
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Коробейникова (Пушина) Анна Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.04.1952

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1952

Отец: Пушин Данил Алексеевич

Мать: Пушина (Колобова) Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
23.03.1971

Сын: Коробейников Сергей Александрович

Отец ребёнка: Коробейников Александр Анатольевич

Рождение ребёнка
?.09.1975

Сын: Коробейников Владислав Александрович

Отец ребёнка: Коробейников Александр Анатольевич

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
07.07.1984

Дочь: Коробейникова Светлана Александровна

Отец ребёнка: Коробейников Александр Анатольевич

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика

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