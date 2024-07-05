Коробейникова (Пушина) Анна Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.04.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1952
Рождение ребёнка
23.03.1971
Сын: Коробейников Сергей Александрович
Отец ребёнка: Коробейников Александр Анатольевич
Рождение ребёнка
?.09.1975
Сын: Коробейников Владислав Александрович
Отец ребёнка: Коробейников Александр Анатольевич
Рождение ребёнка
07.07.1984
Дочь: Коробейникова Светлана Александровна
Отец ребёнка: Коробейников Александр Анатольевич