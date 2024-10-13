Пушина (Колобова) Екатерина Васильевна
Место рождения
Дата рождения24.11.1910
Дата смерти25.10.1988
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1910
Рождение ребёнка
28.03.1936
Отец ребёнка: Пушин Данил Алексеевич
Рождение ребёнка
12.08.1937
Сын: Коробейникова (Пушина) Рената Даниловна
Отец ребёнка: Пушин Данил Алексеевич
Рождение ребёнка
11.01.1939
Дочь: Демидова (Пушина) Лина Даниловна
Отец ребёнка: Пушин Данил Алексеевич
Рождение ребёнка
06.08.1945
Отец ребёнка: Пушин Данил Алексеевич
Рождение ребёнка
16.10.1949
Отец ребёнка: Пушин Данил Алексеевич
Рождение ребёнка
03.01.1951
Сын: Пушин Александр Данилович
Отец ребёнка: Пушин Данил Алексеевич
Рождение ребёнка
27.04.1952
Дочь: Коробейникова (Пушина) Анна Даниловна
Отец ребёнка: Пушин Данил Алексеевич
Рождение ребёнка
01.10.1954
Дочь: (Пушина) Лидия Даниловна
Отец ребёнка: Пушин Данил Алексеевич
Смерть
25.10.1988