Пушина (Колобова) Екатерина Васильевна 24.11.1910 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пушина (Колобова) Екатерина Васильевна

Место рождения

Петропавлово, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

24.11.1910

Дата смерти

25.10.1988

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1910

Отец: Колобов Василий Кириллович

Мать: Колобова (Татарских) Ольга Никитина

Петропавлово, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
28.03.1936

Сын: Пушин Алексей Данилович

Отец ребёнка: Пушин Данил Алексеевич

Рождение ребёнка
12.08.1937

Сын: Коробейникова (Пушина) Рената Даниловна

Отец ребёнка: Пушин Данил Алексеевич

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
11.01.1939

Дочь: Демидова (Пушина) Лина Даниловна

Отец ребёнка: Пушин Данил Алексеевич

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
06.08.1945

Сын: Пушин Фёдор Данилович

Отец ребёнка: Пушин Данил Алексеевич

Рождение ребёнка
16.10.1949

Сын: Пушин Леонид Данилович

Отец ребёнка: Пушин Данил Алексеевич

Рождение ребёнка
03.01.1951

Сын: Пушин Александр Данилович

Отец ребёнка: Пушин Данил Алексеевич

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
27.04.1952

Дочь: Коробейникова (Пушина) Анна Даниловна

Отец ребёнка: Пушин Данил Алексеевич

Рождение ребёнка
01.10.1954

Дочь: (Пушина) Лидия Даниловна

Отец ребёнка: Пушин Данил Алексеевич

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Смерть
25.10.1988

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