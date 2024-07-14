Коробейникова (Мазеина) Екатерина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.01.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Фаленки, Фаленский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
05.12.2004
Дочь: Коробейникова Софья Сергеевна
Отец ребёнка: Коробейников Сергей Александрович
Рождение ребёнка
22.06.2007
Дочь: Коробейникова Надежда Сергеевна
Отец ребёнка: Коробейников Сергей Александрович
Рождение ребёнка
11.02.2021
Дочь: Коробейникова Кира Сергеевна
Отец ребёнка: Коробейников Сергей Александрович