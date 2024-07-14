Коробейникова (Мазеина) Екатерина Григорьевна 04.01.1981 — найти родственников по фамилии на Familio
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Коробейникова (Мазеина) Екатерина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.01.1981

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коробейников Сергей Александрович

Фаленки, Фаленский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
05.12.2004

Дочь: Коробейникова Софья Сергеевна

Отец ребёнка: Коробейников Сергей Александрович

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
22.06.2007

Дочь: Коробейникова Надежда Сергеевна

Отец ребёнка: Коробейников Сергей Александрович

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
11.02.2021

Дочь: Коробейникова Кира Сергеевна

Отец ребёнка: Коробейников Сергей Александрович

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика

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