Пенкина Екатерина Сергеевна
Место рождения
Дата рождения12.03.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1993
Рождение ребёнка
10.02.2012
Дочь: Имамиева Карина Рамилевна
Отец ребёнка: Имамив Рамиль Янбулатович
Рождение ребёнка
26.04.2020
Дочь: Галкина Василиса Максимовна
Отец ребёнка: Галкин Максим Юрьевич
Рождение ребёнка
10.03.2022
Дочь: Галкина Юлия Максимовна
Отец ребёнка: Галкин Максим Юрьевич