Пенкина Екатерина Сергеевна 12.03.1993 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пенкина Екатерина Сергеевна

Место рождения

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика

Дата рождения

12.03.1993

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1993

Отец: Коробейников Сергей Александрович

Мать: Пенкина Лариса Васильевна

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
10.02.2012

Дочь: Имамиева Карина Рамилевна

Отец ребёнка: Имамив Рамиль Янбулатович

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
26.04.2020

Дочь: Галкина Василиса Максимовна

Отец ребёнка: Галкин Максим Юрьевич

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
10.03.2022

Дочь: Галкина Юлия Максимовна

Отец ребёнка: Галкин Максим Юрьевич

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика

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