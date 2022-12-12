Плесовских Агафья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Сын: Плесовских Федосья Егоровна
Отец ребёнка: Плесовских Егор Кузьмич
Рождение ребёнка
1849
Сын: Плесовских Николай Егорович
Отец ребёнка: Плесовских Егор Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно