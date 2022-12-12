Плесовских Агафья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плесовских Агафья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1824 г.р.

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Сын: Плесовских Федосья Егоровна

Отец ребёнка: Плесовских Егор Кузьмич

Волынкина, Тарский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
1849

Сын: Плесовских Николай Егорович

Отец ребёнка: Плесовских Егор Кузьмич

Волынкина, Тарский округ, Тобольская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плесовских Егор Кузьмич

Смерть
Неизвестно
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