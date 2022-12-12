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Плесовских Егор Кузьмич

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Место рождения

Волынкина, Тарский округ, Тобольская губерния

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Плесовских Кузьма Михайлович

Мать: Плесовских Авдотья

Волынкина, Тарский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
1848

Сын: Плесовских Федосья Егоровна

Мать ребёнка: Плесовских Агафья Ивановна

Волынкина, Тарский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
1849

Сын: Плесовских Николай Егорович

Мать ребёнка: Плесовских Агафья Ивановна

Волынкина, Тарский округ, Тобольская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плесовских Агафья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плесовских ?

Смерть
Неизвестно
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