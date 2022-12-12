Плесовских Егор Кузьмич
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Плесовских Кузьма Михайлович
Мать: Плесовских Авдотья
Рождение ребёнка
1848
Сын: Плесовских Федосья Егоровна
Мать ребёнка: Плесовских Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Плесовских Николай Егорович
Мать ребёнка: Плесовских Агафья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Плесовских ?
Смерть
Неизвестно